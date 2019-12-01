Expertos en explosivos de la SSP Michoacán, aseguran y desactivan artefactos en Buenavista, Michoacán

Expertos en explosivos de la SSP Michoacán, aseguran y desactivan artefactos en Buenavista, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 12:15:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Buenavista, Michoacán, 26 de octubre del 2025.- Luego de que se reportara la madrugada de este domingo la presencia de artefactos explosivos en el puente de Buenavista, Michoacán, expertos en Explosivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aseguraron y desactivaron los artilugios.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta madrugada de domingo se reportó la presencia de artefacto explosivos en el referido lugar.

Al sitio se trasladaron expertos de la SSP quienes procedieron a asegurar los mismos.

Acto seguido los trasladaron a un lugar seguro para activarlos, hechos que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR incauta casa de seguridad de 4.5 millones en Culiacán, donde operaba el jefe de escoltas de los herederos de Sinaloa
Accidente vial en la Salamanca-Querétaro deja una persona sin vida
Accidente vial en la Salamanca-Querétaro deja una persona sin vida
Ejecutan a una persona en Aquila, Michoacán 
Más información de la categoria
Presupuesto para UMSNH aumentará 7.35% en 2026: Bedolla
Expertos en explosivos de la SSP Michoacán, aseguran y desactivan artefactos en Buenavista, Michoacán
Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran 750 dosis de estupefaciente y detienen a una persona
Blindaje Apatzingán: Detienen a un sujeto en posesión de un arma de fuego y 7 artefactos explosivos
Comentarios