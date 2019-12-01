Expertos en explosivos de la SSP Michoacán, aseguran y desactivan artefactos en Buenavista, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 12:15:41

Buenavista, Michoacán, 26 de octubre del 2025.- Luego de que se reportara la madrugada de este domingo la presencia de artefactos explosivos en el puente de Buenavista, Michoacán, expertos en Explosivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aseguraron y desactivaron los artilugios.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta madrugada de domingo se reportó la presencia de artefacto explosivos en el referido lugar.

Al sitio se trasladaron expertos de la SSP quienes procedieron a asegurar los mismos.

Acto seguido los trasladaron a un lugar seguro para activarlos, hechos que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.