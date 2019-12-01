Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran 750 dosis de estupefaciente y detienen a una persona

Morelia, Michoacán, 26 de octubre del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró 750 dosis de metanfetamina y detuvo a una hombre, presuntamente relacionado con actividades ilícitas, en esta ciudad de Morelia.

Sobre el particular se informó que derivado de actos de investigación realizados por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, permitieron establecer posibles hechos constitutivos de delito en un domicilio ubicado sobre la calle Acero de la citada colonia, por lo que se solicitó el mandato judicial, mismo que fue obsequiado.

Durante el operativo, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo con apoyo del binomio canino K9, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN), inspeccionaron el inmueble y localizaron una bolsa de material sintético transparente con sustancia cristalina granulosa, con características propias de la metanfetamina, dando un peso total de 30 gramos, equivalente a 750 dosis.

En el lugar fue detenido Jorge Fernando “N”, de 33 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por su posible relación en el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.