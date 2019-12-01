Accidente vehicular en Múgica, Michoacán, deja una persona sin vida y tres heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 15:35:28

Múgica, Michoacán, a 29 de enero de 2026.- Un saldo de una persona muerta y tres heridos fue el que dejó el choque-volcadura de una camioneta de redilas, hechos registrados en la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la comunidad de El Ceñidor, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio se trasladaron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Carlos, de 31 años; Juan Diego, de 14 años; y Yovani S., de 26 años, quienes estaba lesionados.

Así miso se conformó la muerte de otra persona, situación por la que personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos.