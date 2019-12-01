Accidente vehicular en Múgica, Michoacán, deja una persona sin vida y tres heridos

Accidente vehicular en Múgica, Michoacán, deja una persona sin vida y tres heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 15:35:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Múgica, Michoacán, a 29 de enero de 2026.- Un saldo de una persona muerta y tres heridos fue el que dejó el choque-volcadura de una camioneta de redilas, hechos registrados en la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la comunidad de El Ceñidor, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio se trasladaron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Carlos, de 31 años; Juan Diego, de 14 años; y Yovani S., de 26 años, quienes estaba lesionados.

Así miso se conformó la muerte de otra persona, situación por la que personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Albañil pierde la vida al caerle una barda encima en la colonia Las Torres 4 de Monterrey, Nuevo León
"Spaguetti" comienza a borrar y reparar las pintas que realizó en el primer cuadro de la ciudad de Morelia, Michoacán
Estudiante de secundaria pierde dos extremidades de una mano durante accidente vial en la colonia Las Huertas de Santiago, Nuevo León
En Uruapan, Michoacán: Aseguran SSP y Profepa vehículo con casi media tonelada de carbón de encino
Más información de la categoria
Llevan a cabo audiencia inicial de "El Bótox"; Ministerio Público acusa que Bernardo Bravo desapareció de manera repentina días antes de ser ultimado
Omar García Harfuch, el “Súper Policía” que volvió a nacer tras sobrevivir a un brutal atentado armado con más de 400 balazos
Cae en Estados Unidos el empresario mexicano Carlos Valenzuela; está acusado de crimen organizado, fraude y extorsión
Hallan cuerpos de tres mujeres y restos óseos en Juventino Rosas, Guanajuato
Comentarios