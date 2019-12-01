Arriban mil 600 elementos del Ejército a Sinaloa para reforzar seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 14:32:46

Culiacán, Sinaloa, 29 de enero del 2026.– Un total de mil 600 elementos del Ejército mexicano fueron desplegados en los municipios de Culiacán y Mazatlán con el objetivo de reforzar los operativos de seguridad en la entidad, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A través de un comunicado emitido este jueves, la dependencia detalló que el despliegue de personal militar brindará apoyo a las operaciones que realizan la III Región Militar y la 9/a Zona Militar en Sinaloa.

La Sedena precisó que estas acciones tienen como finalidad contribuir a los esfuerzos conjuntos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región.

“La misión específica del personal desplegado es actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad para la población”, señaló la institución.

El arribo de los elementos militares ocurre en medio de un incremento de la violencia registrado en las últimas semanas en Sinaloa, entidad afectada por la disputa entre los grupos criminales Los Mayos y Los Chapitos, facciones que anteriormente conformaban el Cártel de Sinaloa.

Como parte de este contexto de violencia, destaca el ataque armado ocurrido recientemente contra dos diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, en la ciudad de Culiacán.