Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 11:10:54

Múgica, Michoacán, a 25 de noviembre 2026.- Un saldo de 10 personas lesionadas fue el que dejó el choque entre una camioneta y un auto compacto, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 154+200 de la referida vialidad, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de distintas corporaciones de auxilio, quienes atendieron a 10 personas que resultaron heridas.

Entre tanto personal de la GN se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.