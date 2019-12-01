Accidente vehicular en Huetamo, Michoacán deja un fallecido y tres heridos

Accidente vehicular en Huetamo, Michoacán deja un fallecido y tres heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 18:23:12
Huetamo, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- Un saldo de una persona fallecida y tres heridos fue el que dejó el choque entre un auto compacto y un taxi, hechos registrados en la carretera Huetamo-La Eréndira en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de la Cruz Roja, estos últimos quienes auxiliaron a tres personas que estaban heridas además de confirmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos e iniciaron las actuaciones que el caso amerita.

Noventa Grados
