Accidente en Paseo Constituyentes de Querétaro, deja a una persona sin vida 

Accidente en Paseo Constituyentes de Querétaro, deja a una persona sin vida 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 10:30:15
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Querétaro, Querétaro, a 24 de octubre 2026.- En los primeros minutos de este sábado, se registró un fatal accidente, sobre la avenida Paseo Constituyentes, a la altura de la colonia El Jacal, en donde un auto volcó, dejando como saldo a una persona sin vida y otra más lesionada.

Fue en dirección a la Alameda, en donde el vehículo chocó con la guarnición, ya que, aparentemente circulaba a exceso de velocidad.

Al chocar, el auto volcó, quedando con los neumáticos arriba, y con una persona sin vida, así como otra lesionada, por lo que, de inmediato, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias. 

Una vez en el lugar, paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, posteriormente valoraron al lesionado y determinaron, no trasladarlo al hospital, para continuar con la atención.

La zona fue acordonada por policías estatales, quienes acudieron al lugar a tomar conocimiento del accidente, y esperar el arribo de periciales, para el levantamiento del cuerpo.

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