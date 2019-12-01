Accidente en obra en Huetamo, Michoacán: colapsa barda y mata a trabajador; otro está hospitalizado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 00:49:06

Huetamo, Mich., a 8 de abril de 2026.— Lo que parecía una jornada laboral más terminó en tragedia para dos trabajadores de la construcción en la tenencia de Purechucho, donde el colapso de una barda dentro de una obra dejó como saldo un hombre muerto y otro gravemente herido.

El accidente ocurrió la tarde del martes, cuando Alejandro, de 53 años, y René, de 44, realizaban labores en una construcción. De acuerdo con los primeros reportes, en un momento repentino la estructura de una barda cedió y se desplomó sobre ambos trabajadores, provocándoles lesiones de gravedad en distintas partes del cuerpo.

Compañeros de trabajo y personas cercanas al lugar reaccionaron de inmediato para auxiliarlos y solicitar apoyo de los servicios de emergencia. Los dos hombres fueron trasladados de urgencia al Hospital Rural del IMSS Bienestar en Huetamo. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, Alejandro falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

René, por su parte, permanece hospitalizado y bajo observación médica, mientras especialistas intentan estabilizar su estado de salud.

Tras confirmarse el deceso, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán acudió al hospital para iniciar las diligencias correspondientes. Peritos realizaron el levantamiento del cuerpo y ordenaron su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios de ley.

Paralelamente, autoridades realizaron una inspección en la obra donde ocurrió el accidente con el objetivo de determinar las causas que provocaron el colapso de la barda y establecer si existieron fallas estructurales, negligencia o incumplimiento de medidas de seguridad laboral.

El caso quedó bajo investigación mientras la comunidad de Purechucho lamenta la muerte de uno de sus trabajadores y espera noticias sobre la recuperación del segundo lesionado.