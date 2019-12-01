Ultiman en estacionamiento a sujeto en La Piedad, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 10:58:21

La Piedad, Michoacán, 1 de marzo del 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre de profesión agrónomo fue asesinado a balazos en el estacionamiento Catedral del municipio de La Piedad, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, ubicado en la avenida Francisco I. Madero, había atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un individuo sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Martín M., de 59 años, originario de Pénjamo, Guanajuato, de profesión ingeniero agrónomo, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.