Herido de gravedad resulta conductor tras accidente en la Morelia-Pátzcuaro

Herido de gravedad resulta conductor tras accidente en la Morelia-Pátzcuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 10:43:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 1 de marzo del 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, bajo código rojo (grave), resultó un individuo el cual chocó con su vehículo contra una vivienda en la carretera Morelia-Pátzcuaro en la capital michoacana.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la comunidad de Uruapilla, municipio de Morelia, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Civil, así como paramédicos y bomberos de Protección Civil, estos últimos quienes mediante el uso de equipo hidráulico, lograron liberar al conductor.

Finalmente el tripulante del auto fue llevado a un hospital para su valoración y atención médica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Un lesionado deja severo accidente en Juriquilla, Querétaro
Mañana tensa en Guadalajara: se registra enfrentamiento armado y presencia de ponchallantas en pleno Centro
Homicidio en Tlalpan: hijo habría disparado contra su madre dentro de su casa
Ultiman en estacionamiento a sujeto en La Piedad, Michoacán
Más información de la categoria
Colapsa estructura de la Línea 4 del Metro en Monterrey; estaba en construcción
Ejército de Israel afirma haber destruido 50% de los lanzamisiles balísticos de Irán
Mañana tensa en Guadalajara: se registra enfrentamiento armado y presencia de ponchallantas en pleno Centro
Mueren tres militares estadounidenses en Operación "Furia Épica" en Irán
Comentarios