Herido de gravedad resulta conductor tras accidente en la Morelia-Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 10:43:55

Morelia, Michoacán, 1 de marzo del 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, bajo código rojo (grave), resultó un individuo el cual chocó con su vehículo contra una vivienda en la carretera Morelia-Pátzcuaro en la capital michoacana.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la comunidad de Uruapilla, municipio de Morelia, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Civil, así como paramédicos y bomberos de Protección Civil, estos últimos quienes mediante el uso de equipo hidráulico, lograron liberar al conductor.

Finalmente el tripulante del auto fue llevado a un hospital para su valoración y atención médica.