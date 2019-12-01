Accidente en Morelia, Michoacán, deja un muerto y dos heridos

Accidente en Morelia, Michoacán, deja un muerto y dos heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 12:06:26
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Morelia, Michoacán, 27 de marzo del 2026.- Un saldo de una persona sin vida y tres heridos, fue el saldo que dejó un accidente vehicular registrado, en el libramiento poniente de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de viernes, que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida vialidad, en las inmediaciones del Distribuidor Vial Salida a Quiroga se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a tres personas heridas, además de confirmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior al sitio se constituyeron elementos de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

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