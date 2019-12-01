Accidente en laterales de la autopista 57, deja a dos personas heridas 

Accidente en laterales de la autopista 57, deja a dos personas heridas 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 10:19:50
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Querétaro, Querétaro, a 1 de octubre 2026.- Daños materiales y al menos dos personas heridas, fue el saldo que dejó un hecho de tránsito, que se registró, sobre carriles laterales de la autopista federal 57 México- Querétaro.

Fue en dirección a Celaya, a la altura del Hotel Domun, en donde el vehículo perdió el control y posteriormente se accidentó, en donde posteriormente se impactó contra un señalamiento.

A la zona, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a dos jóvenes de aproximadamente 20 años de edad, quienes afortunadamente, no requirieron traslado a un hospital.

La zona fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente.

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