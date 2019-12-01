Accidente en la autopista de Occidente deja al menos; una persona sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 08:18:17

Panindícuaro, Michoacán, a 3 de diciembre 2025.- Un saldo preliminar de al menos una persona sin vida, fue el que dejó un choque múltiple registrado en la autopista México-Guadalajara (Occidente), en esta demarcación.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que a la altura del kilómetro 307, se había registrado un choque múltiple y haya vehículos incendiados.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil de Panindícuaro, Jiménez así como SysMedic, quienes auxiliaron a varias personas que estaba lesionadas.

Es de mencionar que se ha confirmado la muerte de al menos una persona.