40 horas laborales en México hasta el 2030; se reducirán gradulmente, afirma Gobierno de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 08:20:02

Ciudad de México, 3 de diciembre del 2025.- Sobre la propuesta de reforma para establecer la semana laboral de 40 horas, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, informó que la transición será gradual, tal como lo había anticipado la presidenta Claudia Sheinbaum en sus compromisos de gobierno.

Lo anterior se informó en la conferencia de prensa matutina de la mandataria mexicana, desde Palacio Nacional.

La modificación legal establecerá que la jornada de 40 horas no implicará reducción de salario ni de prestaciones para las y los trabajadores. El ajuste se aplicará mediante una disminución de dos horas anuales en la jornada ordinaria, efectiva cada 1 de enero, conforme al siguiente calendario:

2026: entrada en vigor de la reforma y año de transición.

2027: reducción a 46 horas semanales.

2028: reducción a 44 horas .

2029: reducción a 42 horas .

2030: jornada laboral de 40 horas plenamente implementada.

Con este esquema, México avanzará de forma escalonada hacia una jornada semanal más corta sin afectar los ingresos de la fuerza laboral.