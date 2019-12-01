Salario mínimo en México subirá a 315.04 pesos en 2026; equivale a 9 mil 582 pesos mensuales

Salario mínimo en México subirá a 315.04 pesos en 2026; equivale a 9 mil 582 pesos mensuales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 08:03:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 3 de diciembre del 2025.- El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, informó este miércoles que el Consejo de Representantes de la Conasami aprobó un incremento del 13 por ciento al salario mínimo.

Con este ajuste, el salario mínimo general pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2026.

En la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el salario mínimo para 2026 aumentará de 419.80 a 440.87 pesos diarios, aplicable a los municipios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como una muy buena noticia el aumento del salario mínimo y destacó que el acuerdo fue bien recibido por todos los sectores.

“Una muy buena noticia. Un acuerdo entre el sector empresarial y los trabajadores, las y los trabajadores de México”, dijo desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente en la autopista de Occidente deja al menos; una persona sin vida
Autoridades prometen mejorar seguridad en carreteras tras bloqueos de transportistas
Detienen a presunto generador de violencia en Chihuahua; tiene orden de extradición en EEUU
Plaza Arkana bajo fuego: doble homicidio desata rumores sobre el apellido Quintero
Más información de la categoria
40 horas laborales en México hasta el 2030; se reducirán gradulmente, afirma Gobierno de México
Salario mínimo en México subirá a 315.04 pesos en 2026; equivale a 9 mil 582 pesos mensuales
Indignación en Edomex: usan ambulancia del IMSS–Bienestar para cargar loseta
Claudia Sheinbaum cierra 2025 con 73% de aprobación, según encuesta QM–HMG
Comentarios