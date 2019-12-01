Accidente en carretera de Coyuca de Benítez cobra la vida de 5 personas

Coyuca de Benítez, Guerrero, 21 de septiembre de 2025. — El Gobierno del Estado Guerrero, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informa que se brinda atención al accidente carretero registrado este domingo 21 de septiembre en el municipio de Coyuca de Benítez, en el que de manera preliminar se reportan 20 personas lesionadas y cinco fallecidas, tras el choque de un autobús contra una camioneta.

El personal de Protección Civil fue el primero en arribar a la escena, coordinando acciones inmediatas de auxilio. De manera conjunta, instancias estatales y federales se sumaron a las labores de atención, traslado de heridos y resguardo de la zona.

El Gobierno del Estado expresó su solidaridad con las familias de las personas afectadas y refrendó su compromiso para brindar todo el apoyo necesario ante estos lamentables hechos.