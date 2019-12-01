Accidente de motocicleta en Taretan, Michoacán, deja un fallecido y un herido

Accidente de motocicleta en Taretan, Michoacán, deja un fallecido y un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 17:57:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Taretan, Michoacán, a 24 de agosto de 2025.- Un saldo de una persona muerta y otra más herida, fue el que dejó un accidente de motocicleta registrado en la carretera Taretan-La Purísima en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida vialidad se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba lesionada además de confirmar la muerte de otro individuo.

Con base en lo anterior, personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo, e iniciaron las indagatorias que el caso amerita.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre pierde la vida al accidentarse en un vehículo todo terreno en Charo, Michoacán 
Volcadura de patrulla en Tepalcatepec deja dos policías muertos, en medio de rumores de incursión criminal al mayor bastión delictivo de Michoacán 
Accidente de motocicleta en Taretan, Michoacán, deja un fallecido y un herido
Pareja abandona a bebé y son detenidos en la CDMX
Más información de la categoria
Energía segura, base del primer Polo de Desarrollo en Michoacán: Sedeco
Excomisario ligado al alcalde Carlos Soto, ahora procesado por homicidio y nexos criminales: Se hizo millonario en Michoacán aunque dejó hundido en violencia a Zamora
Alfonso Martínez se reúne con líderes sociales y del campo en Maravatío
Alrededor de 20 viviendas resultan afectadas por nuevo desbordamiento del canal de Labradores en Celaya
Comentarios