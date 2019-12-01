Accidente de motocicleta en Taretan, Michoacán, deja un fallecido y un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 17:57:34

Taretan, Michoacán, a 24 de agosto de 2025.- Un saldo de una persona muerta y otra más herida, fue el que dejó un accidente de motocicleta registrado en la carretera Taretan-La Purísima en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida vialidad se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba lesionada además de confirmar la muerte de otro individuo.

Con base en lo anterior, personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo, e iniciaron las indagatorias que el caso amerita.