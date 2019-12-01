Accidente de moto en Zamora, Michoacán, deja dos muertos

Accidente de moto en Zamora, Michoacán, deja dos muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 19:04:06
Zamora, Michoacán, a 24 de septiembre de 2025.- El choque de frente entre un vehículo particular y una motocicleta dejó como saldo un hombre y un adolescente sin vida, así como cuantiosos daños materiales.

El mortal accidente se registró la tarde de este miércoles,  en la carretera Zamora-La Barca a la altura del kilómetro 17, justo a la salida de la comunidad de La Sauceda.

Paramédicos de Radio Auxilio La Rinconada y Rescate llegaron al sitio, ahí confirmaron la muerte de Martín E., D., de 46 años de edad, el cual vivía en la citada comunidad.

Así mismo los socorritas auxiliaron al menor Jesús M., L., de 15 años de edad, vecino de la comunidad de La Sauceda, quien fue llevado al Hospital Imss-Bienestar donde minutos mas tarde murió debido a las lesiones que presentaba.

Elementos de Seguridad Vial y Guardia Civil acordonaron el sitio e informaron que las unidades involucradas son una motocicleta Italika FT125, la cual quedo totalmente destrozada, así como un automóvil Pontiac 6000, color blanco, con placas PSP-517-A de Michoacán, cuyo conductor fue requerido.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encargo de realizar las actuaciones correspondientes para iniciar la carpeta de investigación, así mismo ambos cuerpos fueron llevados al Semefo para los estudios correspondientes.

