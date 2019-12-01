Cae "El Bukanas", presunto líder huachicolero y objetivo prioritario en Puebla y Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 07:44:21

Chignahuapan, Puebla, a 20 de abril 2026.- Personal de seguridad federal capturó a Roberto “N”, alías, “El Bukanas” presunto líder huachicolero y objetivo prioritario en Puebla y Veracruz.

De acuerdo con información oficial, el sospechoso fue detenido en un operativo el pasado 18 de abril, en una localidad del municipio de Chignahuapan, Puebla.

El hombre señalado fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones ministeriales correspondientes.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero agentes federales aseguraron un arsenal y un inmueble, también en Chignahuapan, donde presuntamente se escondía “El Bukanas”.

Roberto “N” pasó de ser un oficial de policía en el estado de Veracruz, a liderar una de las principales redes de robo de combustible en el centro de México. También es señalado por los delitos de secuestro, extorsión y robo masivo a trenes de carga en la ruta México-Veracruz.

Su banda criminal opera en la zona poblana del llamado Triángulo Rojo, compuesta por los municipios de Tepeaca, Tecamachalco, Quecholac y Palmar de Bravo, aunque también tenía control de algunas zonas de Veracruz.