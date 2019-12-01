Fiscalía de Querétaro realiza cateos simultáneos en tres municipios; hay cuatro personas detenidas

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 09:13:49

Querétaro, Querétaro, a 20 de abril 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro, ejecutó cateos simultáneos en los municipios de San Juan del Río, Amealco y Querétaro, derivados de investigaciones por delitos contra la salud.

Como resultado de estas acciones, se logró la detención de cuatro personas, así como el aseguramiento de un inmueble, sustancias con características de marihuana y metanfetamina (cristal) y dinero en efectivo

Las intervenciones fueron encabezadas por la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación del Delito, con el apoyo de la Policía Estatal (POES), el Ejército Mexicano y policías municipales de Querétaro, como parte del trabajo coordinado que fortalece la estrategia Sinergia por Querétaro.