Desarticulan célula delictiva de grupo criminal jalisciense en Colima; hay detenidos y abatidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 08:30:59

Colima, Colima, 20 de abril del 2026.- Un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales permitió desarticular una célula delictiva identificada como “Cobra”, presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y relacionada con varios homicidios en la entidad.

Durante una conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, informó que el grupo estaba conformado por seis personas.

De ellas, tres fueron detenidas el pasado 15 de abril cuando circulaban en motocicletas en posesión de armas y droga.

Las otras tres murieron al día siguiente tras enfrentar a elementos de seguridad durante un intento de huida.

Las investigaciones señalan que esta célula estaría implicada en diversos hechos violentos, entre ellos el homicidio de un policía estatal ocurrido el 2 de enero en la colonia Mirador de la Cumbre, así como el asesinato de dos hermanos, dueños de una panadería en la colonia Fátima.

Autoridades indicaron que, mediante el análisis de videograbaciones, se logró identificar a José Antonio “N”, alias “51”, como presunto responsable de uno de los crímenes.

Al momento de su detención, se le aseguraron un arma de fuego, droga y ropa que coincidiría con la utilizada durante el ataque.

El fiscal general del estado, Bryant Alejandro García Ramírez, señaló que con los elementos recabados se obtuvo una orden de aprehensión por homicidio, la cual ya fue cumplimentada. El imputado se encuentra a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica en el proceso correspondiente.