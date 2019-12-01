Motociclistas en Morelia, un riesgo para sí mismos y para los demás 

Morelia, Michoacán, a 20 de abril 2026.— El aumento en el uso de motocicletas en la capital michoacana se ha convertido en un foco rojo para autoridades y especialistas en seguridad vial, ante el incremento de accidentes, lesiones y muertes relacionadas con este tipo de transporte.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Michoacán, en 2025 se registraron más de 5 mil accidentes en motocicleta en el estado, con un incremento notable respecto a años anteriores, lo que evidencia una tendencia preocupante en materia de movilidad y prevención .

En Morelia, las autoridades reportan que uno de cada dos accidentes viales involucra una motocicleta, lo que coloca a estos vehículos como uno de los principales factores de riesgo en las calles.

El problema no solo radica en la frecuencia de los percances, sino en su gravedad. Especialistas advierten que hasta el 80% de las lesiones graves en motociclistas se concentran en la cabeza, debido principalmente a la falta de uso de casco certificado. Esta omisión, sumada a prácticas como el exceso de velocidad, la conducción agresiva y el uso de distractores, ha contribuido a elevar la peligrosidad de este sector vial.

Las cifras de mortalidad también reflejan el impacto del fenómeno. Durante 2025, Morelia registró 18 muertes de motociclistas, con un promedio de 1.5 fallecimientos al mes. En enero de 2026, la ciudad contabilizó 57 accidentes en motocicleta en un solo mes, algunos de ellos con víctimas fatales.

Autoridades municipales han señalado que el incremento en los accidentes está vinculado a diversos factores, entre ellos la facilidad para adquirir motocicletas sin capacitación previa, la falta de licencias, el incumplimiento del reglamento de tránsito y el uso de unidades sin placas o en condiciones irregulares. Incluso, se ha reportado un aumento superior al 50% en accidentes de motocicleta en periodos recientes.

A ello se suma un componente social y de seguridad: entre el 5% y el 10% de los homicidios en Morelia están relacionados con el uso de motocicletas, lo que ha llevado a reforzar operativos de vigilancia y revisión en distintos puntos de la ciudad.

Ciudadanos y automovilistas también han manifestado preocupación por la falta de experiencia de algunos conductores, quienes circulan sin equipo de protección, rebasan de forma imprudente o incluso transportan a menores sin medidas de seguridad, incrementando el riesgo no solo para ellos, sino para peatones y otros conductores.

Ante este panorama, autoridades han intensificado operativos y campañas de concientización, enfocadas en el uso obligatorio de casco, la regularización de unidades y el respeto a las normas de tránsito. Sin embargo, especialistas coinciden en que el reto va más allá de la vigilancia: requiere educación vial, regulación más estricta y una cultura de responsabilidad compartida.

El crecimiento del parque vehicular de motocicletas, sin un control adecuado, continúa posicionándose como uno de los principales desafíos para la seguridad vial en Morelia.