Mujer muere tras ataque armado en CDMX; menor resulta herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 08:45:56

Ciudad de México, 20 de abril del 2026.- Una mujer perdió la vida tras ser atacada a balazos durante los primeros minutos deL domingo en la colonia Aldana, en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en la Calle 3, entre Central Sur y Calle 22, donde sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales mientras que testigos presenciales del hecho señalaron que un menor de edad también resultó lesionado durante la agresión, por lo que fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona para resguardar la escena, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, y las autoridades continúan con las investigaciones.