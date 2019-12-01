Aumento en precio del diésel no tiene razón de ser: Claudia Sheinbaum

Aumento en precio del diésel no tiene razón de ser: Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 08:55:46
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Ciudad de México, 20 de abril del 2026.-  La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que sostendrá una reunión con empresarios gasolineros para analizar el precio del diésel, luego de que en algunas regiones del país el costo por litro haya superado los 28 pesos.

Desde Palacio Nacional, durante su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal dejó en claro que no existe justificación para los incrementos registrados en este combustible.

“No hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras”, afirmó.

Asimismo, explicó que actualmente el gobierno federal destina recursos para subsidiar el diésel, por lo que consideró que los precios elevados afectan directamente a sectores como el transporte de mercancías.

Sheinbaum Pardo indicó que la reunión con representantes del sector está programada para el martes 21 de abril.

Además, la jefa del Ejecutivo federal hizo un llamado a los consumidores a cargar combustible en estaciones que mantengan precios dentro de rangos más bajos.

Por su parte, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, informó que el precio promedio del diésel a nivel nacional se ubica en 28.50 pesos por litro.

Detalló que poco más de la mitad de las gasolineras venden el diésel por debajo de los 28.28 pesos, mientras que un porcentaje menor lo ofrece entre 28.29 y 28.50 pesos. Sin embargo, alrededor de un tercio de las estaciones registra precios por encima de los 28.51 pesos por litro.

Las autoridades federales buscarán acuerdos con el sector para evitar aumentos injustificados y estabilizar el precio del combustible en el país.

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