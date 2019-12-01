Volcadura deja a una persona sin vida y otra lesionada en la carretera 110

Volcadura deja a una persona sin vida y otra lesionada en la carretera 110
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 09:17:50
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Toliman, Querétaro, a 20 de abril 2026.- La madrugada de este lunes, elementos policiales y servicios de emergencias, se movilizaron a la carretera estatal 110, en donde se reportó la volcadura de un auto.

Fue a la altura de la localidad Diezmeros San Miguel, en el municipio de Toliman, en donde el vehículo perdió el control y posteriormente volcó.

Al volcar, el auto quedó sobre su costado derecho, lo que ocasionó que una persona perdiera la vida y otra más resultara lesionada, quien tras el arribo de los servicios de emergencias, la trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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