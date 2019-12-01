Mujer pierde la vida abrazada a su hija tras sufrir ataque armado en Veracruz; menor muere en hospital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 08:00:17

Ixhuatlancillo, Veracruz, 20 de abril del 2026.- Un ataque armado registrado en el fraccionamiento Los Olivos dejó como saldo la muerte de una mujer y su hija menor de edad, así como una persona lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados interceptaron una camioneta Chevrolet Groove RS y dispararon contra las personas que viajaban a bordo.

En el lugar perdió la vida Yamilet, identificada como líder taxista, quien presuntamente intentó proteger a la menor durante la agresión al abrazarla para que no recibiera balazos.

La niña fue trasladada en estado grave a un hospital; sin embargo, horas más tarde falleció debido a las lesiones sufridas, en tanto que una tercera persona permanece bajo atención médica.

Tras los hechos, elementos de seguridad desplegaron un operativo en la zona, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.