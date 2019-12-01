Accidente automovilístico en Pajacuarán, Michoacán deja tres personas sin vida

Accidente automovilístico en Pajacuarán, Michoacán deja tres personas sin vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 12:11:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pajacuarán, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- Un saldo de tres personas muertas, fue el que dejó el choque entre una camioneta y un mototaxi, hechos registrados en la carretera Pajacuarán-Paracho.

Al respecto se informó autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la comunidad de El Chacalote, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron chocados una camioneta y un mototaxi, en el lugar dos personas sin vida mientras que una tercera murió en una ambulancia.

Con base en lo anterior personal de la FGE dieron fe del levantamiento de los cuerpos de las hermanas Esther  de 65 años y Beatriz de 70, así como Luis Ángel L., de 19 años, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque entre tráiler y autobús de pasajeros deja al menos 14 heridos en Veracruz
Según cifras del SESNSP Michoacán, entre los estados con mayor reducción de homicidios dolosos
Localizan dos personas sin vida en San Juan del Río, Querétaro; hay una más herida
Harfuch presume más de 32 mil detenidos por delitos de alto impacto
Más información de la categoria
Aplazan audiencia de Joaquín Guzmán López en EEUU; esta será la nueva fecha
Homicidios bajan 32% en México en gobierno de Sheinbaum
Vinculan a proceso a 10 por caso de huachicol fiscal; alto mando de la Semar entre ellas
Aumenta a 10 el número de víctimas mortales por impacto de tren con autobús de pasajeros en el Edomex
Comentarios