Accidente automovilístico en Pajacuarán, Michoacán deja tres personas sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 12:11:11

Pajacuarán, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- Un saldo de tres personas muertas, fue el que dejó el choque entre una camioneta y un mototaxi, hechos registrados en la carretera Pajacuarán-Paracho.

Al respecto se informó autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la comunidad de El Chacalote, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron chocados una camioneta y un mototaxi, en el lugar dos personas sin vida mientras que una tercera murió en una ambulancia.

Con base en lo anterior personal de la FGE dieron fe del levantamiento de los cuerpos de las hermanas Esther de 65 años y Beatriz de 70, así como Luis Ángel L., de 19 años, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.