Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 

San Pedro Totoltepec, Mex., a 15 de diciembre de 2025.– La tarde de este lunes se tiñó de luto en el Valle de Toluca luego de que un jet privado que cubría la ruta Acapulco – Toluca se desplomara a escasos metros del Aeropuerto Internacional de Toluca, provocando una explosión e incendio de gran magnitud que alertó a vecinos y trabajadores de la zona.

La aeronave cayó en inmediaciones de San Pedro Totoltepec, impactándose contra una bodega, lo que generó una columna de humo visible a varios kilómetros y escenas de pánico entre la población cercana. Videos e imágenes del momento del desplome comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, evidenciando la violencia del impacto.

Ningún sobreviviente

De manera preliminar, autoridades confirmaron que a bordo viajaban diez personas: el piloto, el copiloto y ocho pasajeros. Todos perdieron la vida en el accidente, sin que se reporten sobrevivientes, convirtiendo el siniestro en una de las tragedias aéreas más graves registradas en la zona en los últimos años.

Movilización de emergencia

Tras el reporte del accidente, servicios de emergencia, Protección Civil, cuerpos de seguridad y fuerzas federales se trasladaron de inmediato al lugar para sofocar el incendio, acordonar el área y comenzar las labores de rescate y peritaje. El acceso fue restringido debido al riesgo generado por los restos calcinados de la aeronave.

Investigación en curso

Hasta el momento, las causas del desplome no han sido oficialmente determinadas. Autoridades aeronáuticas ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer qué provocó que el jet se precipitara cuando estaba en maniobras de aproximación para aterrizar.

La tragedia ha generado consternación nacional, mientras familiares de las víctimas esperan información oficial y las autoridades continúan con los trabajos en la zona del siniestro.