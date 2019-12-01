Accidentada mañana de viernes en Morelia, Michoacán: Tres percances, dejan un lesionado y daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 11:59:52

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre de 2025.- Accidentada mañana se vivió en esta ciudad de Morelia, en la que al menos se registraron tres accidentes en varios puntos de la ciudad capital del estado, dejando como saldo un herido y daños materiales.

En el primer percance del que se tuvo conocimiento en el Libramiento Norte, en las inmediaciones de la Técnica 65, se registró un choque entre dos vehículos que sólo dejó daños materiales.

Otro de los incidentes tuvo verificativo en el cruce del Libramiento y la Calzada Ventura Puente en donde un camión de la ruta 1 Roja se impactó con una camioneta GMC, percance que además dejó un herido.

Finalmente en el periférico frente a las instalaciones de la FGE, un camión de carga impactó un vehículo.

En todos los casos personal de tránsito tomó conocimiento de los percances para deslindar responsabilidades.