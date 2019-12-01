Abandonan restos humanos en autopista de Nuevo León; autoridades cierran la vialidad

Abandonan restos humanos en autopista de Nuevo León; autoridades cierran la vialidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 13:57:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cadereyta, Nuevo León, a 12 de septiembre 2025.- Personal de seguridad estatal de Nuevo León localizó restos humanos abandonados sobre la autopista Cadereyta-Reynosa, por lo que cerró la vialidad.

De acuerdo con los primeros informes, alrededor de las 8:00 horas del 12 de septiembre, automovilistas reportaron la presencia de tres hieleras abandonadas en la mitad de la vialidad, a la altura de la refinería.

Por lo anterior, se movilizaron elementos de seguridad quienes al revisar los contenderos encontraron partes de seres humanos.

A manera de prevención, autoridades de los tres niveles de gobierno  procedieron a interrumpir la circulación vial sobre la autopista Cadereyta-Reynosa, en ambas direcciones.

Acto seguido, especialistas de las Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ) levantaron los restos, pertenecientes presuntamente a más de una víctima y los llevaron al Servicio Médico Forense (Semefo) de la región.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Apatzingán blindará sus fiestas patrias con inhibidores de drones y medidas preventivas
Aprehenden a fisioterapeuta, que habría abusado sexualmente de una niña en Morelia, Michoacán 
Identifican a policía muerto y sus dos compañeros heridos tras agresión armada en límites de Michoacán con Jalisco: hay un detenido
Gobierno de CDMX actualiza cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Más información de la categoria
Identifican a policía muerto y sus dos compañeros heridos tras agresión armada en límites de Michoacán con Jalisco: hay un detenido
Agente del ICE quita la vida a un migrante en Chicago
Gobierno de CDMX actualiza cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Macabro negocio en la frontera México - EEUU: Crimen incursiona en el tráfico de bebés; a las madres las desechan
Comentarios