Abandonan restos humanos en autopista de Nuevo León; autoridades cierran la vialidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 13:57:43

Cadereyta, Nuevo León, a 12 de septiembre 2025.- Personal de seguridad estatal de Nuevo León localizó restos humanos abandonados sobre la autopista Cadereyta-Reynosa, por lo que cerró la vialidad.

De acuerdo con los primeros informes, alrededor de las 8:00 horas del 12 de septiembre, automovilistas reportaron la presencia de tres hieleras abandonadas en la mitad de la vialidad, a la altura de la refinería.

Por lo anterior, se movilizaron elementos de seguridad quienes al revisar los contenderos encontraron partes de seres humanos.

A manera de prevención, autoridades de los tres niveles de gobierno procedieron a interrumpir la circulación vial sobre la autopista Cadereyta-Reynosa, en ambas direcciones.

Acto seguido, especialistas de las Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ) levantaron los restos, pertenecientes presuntamente a más de una víctima y los llevaron al Servicio Médico Forense (Semefo) de la región.