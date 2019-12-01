Abandonan en bolsas cuerpos de dos personas en carretera de Puebla; en video grupo criminal advertía "limpia"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 08:14:06

Puebla, Puebla, 14 de abril del 2026.- Dos hombres fueron encontrados sin vida y desmembrados la mañana del lunes en los límites de los municipios de Xoxtla y Tlaltenango, en un hecho que provocó una fuerte movilización de autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, los restos fueron abandonados dentro de bolsas de plástico negro a un costado de la carretera.

Tras el aviso de vecinos al número de emergencias, policías municipales acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo.

En total, las autoridades localizaron tres bultos: en dos de ellos estaban los cuerpos, mientras que en el tercero se encontraban las cabezas.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar las diligencias correspondientes.

Este caso se suma a otro hecho similar ocurrido la madrugada del domingo en la colonia Paraíso, al norte de la ciudad de Puebla, donde fue localizado un cuerpo con señales de ejecución, también envuelto en bolsas.

La repetición de este tipo de crímenes ha generado preocupación entre habitantes de la zona metropolitana, así como un reforzamiento de la vigilancia por parte de corporaciones de seguridad.

Además, en redes sociales circula un video en el que presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)se atribuyen recientes hechos violentos en la entidad y lanzan amenazas sobre posibles ataques en distintos puntos de la región, en lo que llaman una "limpia".

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos, mientras continúan las investigaciones.