Abandonan dos cuerpos en Centro Histórico de Puebla; dejan mensaje amenazante contra líder comerciante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 14:30:18

Puebla, Puebla, a 22 de agosto 2025.- Los cuerpos sin vida de dos hombres fueron abandonados durante la madrugada del 22 de agosto, en las calles del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, los cadáveres estaban emplayados y con un mensaje amenazante contra un líder de una organización de comerciantes, cerca del Mercado 5 de Mayo, el más concurrido de la capital poblana.

Por lo anterior, en la zona se realizó una fuerte movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el informe más reciente de la organización civil, México Evalúa, el estado de Puebla entró en las 10 de entidades con mayor violencia letal en el país

El delito con la mayor incidencia fue el homicidio culposo, así como disputas por el robo de transportistas y tráfico de combustible.