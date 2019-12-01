Abandonan cuerpo sin vida de una mujer sobre la Villagrán-Salamanca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 12:56:01

Villagrán, Guanajuato, a 5 de septiembre 2025.- El cuerpo de una mujer sin vida con huellas de violencia fue abandonado a un costado de la carretera Villagrán-Salamanca a la altura de la comunidad Mexicanos, perteneciente al municipio de Villagrán, Guanajuato.

Poco después de las 8:00 de la mañana del viernes transportistas reportaron la existencia de un cuerpo a un costado de la carretera por lo que se desplazaron autoridades policiales dónde confirmaron que se trataba de una fémina

Una vez que corroboraron que no tenía vida por las lesiones de bala y golpes fue colocada la cinta amarilla

Agentes de Investigación Criminal y Peritos adscritos a la Fiscalía del Estado arribaron minutos después a la zona para procesar e iniciar la carpeta de investigación.

Al concluir las diligencias correspondientes el cuerpo fue llevado al Semefo para realizarle los efectos de ley