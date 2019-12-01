Abandonan auto tras volcar en el Surponiente, en Corregidora, Querétaro

Abandonan auto tras volcar en el Surponiente, en Corregidora, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 14:06:31
Corregidora, Querétaro, a 6 de enero 2026.- Daños materiales y carga vehicular, fue lo que dejó la volcadura de un auto, que se registró cerca del mediodía de este martes, sobre el libramiento Surponiente.

El accidente ocurrió a la altura del Fraccionamiento La Vida, por el aparente exceso de velocidad, lo que ocasionó que el auto perdiera el control, y posteriormente volcara.

Al volcar, el auto quedó con los neumáticos arriba, en el camellón divisor, con importantes daños materiales, por lo que rápidamente se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, quienes al llegar, descartaron personas lesionadas, ya que el auto fue abandonado.

La vialidad fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente que también causó una importante carga vehicular en la zona.

