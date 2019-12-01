Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 21:34:21

Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Fuentes de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que, en el interior de un negocio del referido asentamiento, habían atacado a balazos a un individuo.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron al hombre sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo del individuo, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego; los restos fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.