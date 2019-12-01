A tiros lo privan de la vida en la colonia La Piedad de Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 11:24:56
Querétaro, Querétaro, 28 de septiembre del 2025.- Anoche, se registró una importante movilización policial y de servicios de emergencias en la colonia La Piedad, en donde se registró la ejecución de una persona, al interior de su vehículo en la ciudad de Querétaro.

Presuntamente al ahora occiso, sujetos lo iban persiguiendo, por lo que procedió a ingresar a la colonia en mención y sobre las calles Jericó y 2 de Abril, primeramente se impactó contra una camioneta.

Posteriormente, vecinos señalaron que tras la colisión, se escucharon las detonaciones por arma de fuego, las cuales le causaron la muerte a la persona que iban en persecución.

A la zona arribaron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes al llegar, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

