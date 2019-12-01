A proceso sujeto acusado de violar y privar de la libertad a una niña de 7 años, en Tumbiscatío, Michoacán

A proceso sujeto acusado de violar y privar de la libertad a una niña de 7 años, en Tumbiscatío, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 09:38:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 21 de agosto 2025.- Valentín “N”, quien es señalado de su posible relación en los delitos de abuso sexual y privación de la libertad; hechos ocurridos en agravio de su vecina de 7 años de edad, en el municipio de Tumbiscatío, fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que conoció base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 19 de agosto,  el investigado interceptó a la niña en la vía pública, la sujetó y la condujo hasta su domicilio, donde posteriormente la agredió sexualmente.

La víctima  fue auxiliada y rescatada por vecinos, en tanto que Valentín “N”  fue asegurado y entregado a elementos policiales municipales de Tumbiscatío, quienes lo pusieron a disposición de la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas,  que dio inicio a la Carpeta de Investigación y reunió datos de prueba de su posible participación en los hechos. 

En audiencia y una vez valorados cada uno de los  datos de prueba expuestos por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional calificó de legal la detención en flagrancia, resolvió su vinculación a proceso y fijó prisión preventiva oficiosa, además, estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
A proceso sujeto acusado de violar y privar de la libertad a una niña de 7 años, en Tumbiscatío, Michoacán
Encuentran a hombre sin vida en colonia Carrillo Puerto de Querétaro
Identifican segundo cuerpo hallado en fosa en Ziracuaretiro; ambos eran originarios de Uruapan, Michoacán 
Confirman el fallecimiento de un menor herido por ataque durante fiesta patronal en San Miguel Allende, Guanajuato 
Más información de la categoria
Nuevo episodio de violencia extrema mancha el futbol; ocurrió en la Copa Sudamerica con aficionados arrójandose desde las gradas para salvar su vida
Sheinbaum presume récord de inversión extranjera: "ni los aranceles pudieron con la economía", celebra
Pronostican lluvias fuertes y ambiente caluroso en gran parte del país
En 20 municipios se detectaron incidencias que impidieron ciclo escolar completo: Mexicanos Primero Michoacán 
Comentarios