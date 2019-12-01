A proceso sujeto acusado de violar y privar de la libertad a una niña de 7 años, en Tumbiscatío, Michoacán

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 21 de agosto 2025.- Valentín “N”, quien es señalado de su posible relación en los delitos de abuso sexual y privación de la libertad; hechos ocurridos en agravio de su vecina de 7 años de edad, en el municipio de Tumbiscatío, fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que conoció base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 19 de agosto, el investigado interceptó a la niña en la vía pública, la sujetó y la condujo hasta su domicilio, donde posteriormente la agredió sexualmente.

La víctima fue auxiliada y rescatada por vecinos, en tanto que Valentín “N” fue asegurado y entregado a elementos policiales municipales de Tumbiscatío, quienes lo pusieron a disposición de la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, que dio inicio a la Carpeta de Investigación y reunió datos de prueba de su posible participación en los hechos.

En audiencia y una vez valorados cada uno de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional calificó de legal la detención en flagrancia, resolvió su vinculación a proceso y fijó prisión preventiva oficiosa, además, estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria.