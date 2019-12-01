A proceso policía municipal de Uruapan acusado de violencia familiar

Uruapan, Michoacán, a 23 de agosto 2025.- Abelino Yetzirath “N”, policía municipal de Uruapan, quien es señalado de su posible participación en el delito de violencia familiar, cometido en agravio de su pareja, fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que con Báez en los datos de prueba recabados, se logró establecer que el pasado 17 de agosto, el investigado, quien se desempeñaba también como escolta del Presidente Municipal, abordó por la fuerza el vehículo de la víctima, donde la insultó y la golpeó; después la bajó del vehículo e intentó escapar.

La mujer fue auxiliada por un taxista, quien también resultó herido, en tanto que el investigado se dio a la fuga en posesión de la unidad de su esposa.

Horas más tarde, Abelino Yetzirath “N” regresó a su domicilio y amenazó a su esposa y a su familia con atentar contra su vida, por lo que arribaron elementos policiales y realizaron su detención, dejándolo a disposición del agente del Ministerio Público del Centro de Justicia Integral para las Mujeres, que lo condujo ante el Juez de Control y formuló imputación en su contra.

Este día, al continuar la audiencia inicial, el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso; le impuso prisión preventiva justificada y estableció un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.