A proceso dos presuntos implicados en desaparición de Kimberly Moya; hechos ocurridos en Naucalpan

A proceso dos presuntos implicados en desaparición de Kimberly Moya; hechos ocurridos en Naucalpan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 08:52:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Naucalpan, Estado de México, a 17 de octubre 2025.- Dos hombres identificados como Paulo Alberto “N” y Gabriel Rafael “N”, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el rapto y desaparición de la joven Kimberly Moya, ocurrida el pasado 2 de octubre en Naucalpan, Estado de México.

Cabe señalar que ambos sujetos son acusados de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y se reservaron el derecho de declarar durante su más reciente audiencia.

Además, de la vinculación a proceso, un juez federal  les dictó la medida cautelar de prisión preventiva, que cumplen en el penal de Tlalnepantla.

Según información de las autoridades, el día de su desaparición, la joven de 16 años y estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan (CCH), fue interceptada por dos hombres en su camino de regreso a casa.

“Gabriel Rafael N. corrió hacia ella y la dirigió hacia el lugar donde se encontraba un vehículo marca Volkswagen, tipo sedán color gris, el cual era conducido por Paulo Alberto N., quien la esperaba sobre la calle Diagonal Minas”, señaló la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bloqueos de productores aguacateros paralizan principales vías en Uruapan, Michoacán
A proceso dos presuntos implicados en desaparición de Kimberly Moya; hechos ocurridos en Naucalpan
Arde la carretera Morelia – Pátzcuaro, Michoacán: quema de tráilers y vehículos baleados desata operativo
Fallece hombre que fue arrollado por vehículo de la Carrera Panamericana en Michoacán
Más información de la categoria
Restablecen servicios en la Sierra Gorda de Querétaro tras las intensas lluvias
Bloqueos de productores aguacateros paralizan principales vías en Uruapan, Michoacán
Arde la carretera Morelia – Pátzcuaro, Michoacán: quema de tráilers y vehículos baleados desata operativo
Se registra enfrentamiento en la Pátzcuaro-Uruapan; incendian dos vehículos
Comentarios