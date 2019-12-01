A proceso dos presuntos implicados en desaparición de Kimberly Moya; hechos ocurridos en Naucalpan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 08:52:46

Naucalpan, Estado de México, a 17 de octubre 2025.- Dos hombres identificados como Paulo Alberto “N” y Gabriel Rafael “N”, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el rapto y desaparición de la joven Kimberly Moya, ocurrida el pasado 2 de octubre en Naucalpan, Estado de México.

Cabe señalar que ambos sujetos son acusados de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y se reservaron el derecho de declarar durante su más reciente audiencia.

Además, de la vinculación a proceso, un juez federal les dictó la medida cautelar de prisión preventiva, que cumplen en el penal de Tlalnepantla.

Según información de las autoridades, el día de su desaparición, la joven de 16 años y estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan (CCH), fue interceptada por dos hombres en su camino de regreso a casa.

“Gabriel Rafael N. corrió hacia ella y la dirigió hacia el lugar donde se encontraba un vehículo marca Volkswagen, tipo sedán color gris, el cual era conducido por Paulo Alberto N., quien la esperaba sobre la calle Diagonal Minas”, señaló la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.