A prisión preventiva "El Limones" decide juez tras su captura en Durango

Ciudad de México, 14 de diciembre del 2025.- Un juez federal ordenó prisión preventiva contra Edgar “N”, conocido como “Limones”, señalado como presunto operador del grupo criminal Los Cabrera y quien además se desempeñaba como secretario de Organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el sábado 13 de diciembre de 2025 que el imputado es investigado por los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo que el juez calificara como legal la detención. Posteriormente, al reanudarse la diligencia, la autoridad solicitó la vinculación a proceso; sin embargo, la defensa pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que la situación jurídica del imputado quedará pendiente de resolverse.

Edgar “N” fue detenido esta semana como parte de un operativo coordinado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina, la Agencia de Investigación Criminal y el Centro Nacional de Inteligencia.

La captura se realizó durante el cumplimiento de una orden de cateo en la colonia José Guadalupe Rodríguez, en la ciudad de Durango, donde las autoridades aseguraron armas largas, un vehículo, cargadores, equipo táctico y otros objetos presuntamente relacionados con actividades delictivas.