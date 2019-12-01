Se registra ataque armado en celebración con fogata en Montemorelos, Nuevo León; hay 2 víctimas y tres heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 19:04:54

Montemorelos, Nuevo León, a 14 de diciembre de 2025.- Un ataque armado ocurrido en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, dejó un saldo de dos personas fallecidas y tres más heridas, lo que provocó una fuerte movilización policiaca y generó alarma entre los habitantes de la zona.

Los hechos se registraron alrededor de las 05:30 horas, cuando vecinos del Barrio Mendívil, la Ladrillera y sectores aledaños fueron despertados por múltiples detonaciones de arma de fuego. Los disparos se concentraron en el patio de una vivienda ubicada debajo del Puente Unión, a un costado del río Pilón.

De acuerdo con los primeros reportes, varias personas convivían desde la noche anterior ingiriendo bebidas alcohólicas alrededor de una fogata, cuando de manera repentina sujetos armados arribaron al lugar y abrieron fuego de forma directa.

Tras las ráfagas continuas, los agresores huyeron del lugar.

En el lugar perdió la vida un hombre de 31 años, identificado como José Antonio Pequeño García, mejor conocido como "Pepe, cuyo cuerpo fue localizado junto a una cerca del domicilio.

Durante el ataque, Alejandra Iturralde Lerma, de 37 años, resultó gravemente lesionada por impactos de bala en una pierna y fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital. Sin embargo, horas después su estado de salud se complicó y falleció a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, elevando a dos el número de víctimas mortales. Otras tres personas permanecen hospitalizadas bajo observación médica, con pronóstico reservado.

Elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones acordonaron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del ataque.