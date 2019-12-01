Se convierte José Antonio Kast en el presidente electo de Chile

Se convierte José Antonio Kast en el presidente electo de Chile
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 20:16:30
Santiago de Chile, Chile, a 14 de diciembre de 2025.- Este domingo, José Antonio Kast, se convirtió en el presidente electo de Chile, al ganar el 58.1 por ciento de los votos.

De acuerdo a la información, el ultraderechista republicano, logró vencer a su contrincante de la centroizquierda, la militante comunista, Jeanette Jara, quien obtuvo el 41.8 por ciento de los votos.

Kast asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026 y estará por cuatro años.

Asimismo, se dio a conocer que el presidente electo consiguió 7.2 millones de votos, dos millones más que Jara, cuya elección tuvo una participación del 85 por ciento del padrón electoral.

Cuando iban a mitad del conteo, Jara llamó a Kast para felicitarlo por su victoria y horas más tarde, se presentó personalmente.

Asimismo, el actual gobernante, Gabriel Boric, sostuvo una llamada telefónica con Kast y acordaron reunirse este lunes en el Palacio de la Moneda.
 

