Reunión familiar termina en riña en la comunidad de Tebanca de Catemaco, Veracruz; hay 3 personas fallecidas y 4 heridos de gravedad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 19:49:29

Catemaco, Veracruz, a 14 de septiembre de 2025.- Una pelea entre integrantes de una familia registrada la madrugada del domingo en la comunidad de Tebanca, en el municipio de Catemaco, Veracruz, dejó como resultado tres personas fallecidas y cuatro más con lesiones de gravedad, según información preliminar de autoridades y reportes locales.

Los hechos ocurrieron mientras se llevaba a cabo una convivencia familiar, cuando una discusión entre los asistentes se salió de control. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el altercado derivó en que uno de los participantes presuntamente sacara y detonara un arma de fuego contra los presentes.

En el sitio fueron hallados los cuerpos sin vida de dos hombres y una mujer, localizados a un costado de una camioneta, la cual fue asegurada por las autoridades como parte de la investigación.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Santiago Luna González, de 42 años, y Graciela Martínez, de 36 años, además de una tercera víctima cuya identidad no fue revelada de manera oficial.

Equipos de emergencia brindaron atención a cuatro personas heridas, entre ellas Erick y Lizeth Luna Costa, hermanos de 20 y 28 años de edad, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona. Su estado de salud fue reportado como delicado.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública y personal del Ejército Mexicano, quienes implementaron un operativo en el lugar.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Veracruz realizó las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de los cuerpos y el inicio de una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado la identidad del presunto agresor.