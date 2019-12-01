Accidente en motocicleta deja dos hombres sin vida en la comunidad Rincón de Tamayo de Celaya, Guanajuato

Accidente en motocicleta deja dos hombres sin vida en la comunidad Rincón de Tamayo de Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 20:28:21
Celaya, Guanajuato, a 14 de diciembre de 2025.- Un accidente se registró la tarde del domingo en la comunidad de Rincón de Tamayo de Celaya, Guanajuato, el cual dejó sin vida a dos personas. 

Se trata de dos masculinos que circulaban a bordo de una motocicleta sobre la calle Leandro Valle cerca de la Bodega Aurrera, cuando se suscitó el percance por un supuesto derrape que los dejó a un costado de la cinta asfáltica entre arbustos y su motocicleta color rojo.

Al lugar arribaron las autoridades, quienes confirmaron el deceso de ambos hombres, los cuales hasta el momento, permanecen con identidad desconocida.

Peritos determinarán las verdaderas causas de los hechos en base a las investigaciones correspondientes en la escena.

Al concluir las diligencias de ley, los cuerpos fueron llevados a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado.

