A balazos quitan la vida a un hombre en la colonia El Pantano, en Jacona, Michoacán

A balazos quitan la vida a un hombre en la colonia El Pantano, en Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 00:25:50
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Jacona, Mich., a 2 de noviembre de 2026.— Un hombre que permanece sin identificar fue localizado sin vida y con heridas de bala en la calle Martínez de Navarrete, en la colonia El Pantano. En el lugar, las autoridades reportaron el hallazgo de cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Fueron vecinos del lugar quienes luego de escuchar una serie de disparos, hicieron un reporte a los número de emergencia, el cual fue atendido por elementos de la Guardia Civil y la Policía Municipal de Jacona, en coordinación con la Guardia Nacional, durante recorridos de vigilancia realizados en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Al llegar al sitio, los agentes encontraron a un hombre tendido en la vía pública con lesiones por proyectil de arma de fuego en el rostro. Por ello solicitaron la presencia de personal prehospitalario, que tras valorarlo confirmó que carecía de signos vitales.

Los policías aseguraron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado para las actuaciones correspondientes.

La víctima vestía playera y pantalón deportivo negros, así como tenis blancos. Como señas particulares, la víctima tenía tatuajes en el cuello, ambos brazos y la muñeca izquierda.

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