Accidente aéreo en Florida deja nueve personas fallecidas tras desplome de avioneta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 23:04:43

Palm Beach, Florida, a 1 de noviembre de 2026.- Nueve personas perdieron la vida luego de que una aeronave se desplomara en Palm Beach, Florida, en un accidente que movilizó a los cuerpos de emergencia y provocó conmoción en la zona.

El siniestro fue reportado después de que el avión cayera en territorio de Palm Beach, por lo que autoridades locales iniciaron las labores correspondientes para atender la emergencia y confirmar el número de víctimas.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente dejó un saldo de nueve personas fallecidas. Las circunstancias que provocaron la caída de la aeronave aún deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones de las autoridades competentes.

Las instancias encargadas de la seguridad aérea tendrán que determinar qué ocurrió antes del desplome y establecer si existieron fallas mecánicas, problemas durante el vuelo u otros factores que contribuyeran al accidente.