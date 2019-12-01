Tunden a regidora de Pátzcuaro por usar como montura el tradicional caballo que honra a los muertos en Cuanajo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 01:29:33

*Erika Velázquez aseguró que la pieza fue instalada para fotografías; en respuesta, un integrante de la comunidad señaló que su significado espiritual exige respeto.

Pátzcuaro, Mich., a 2 de noviembre de 2026.— La regidora Erika Velázquez recibió críticas en Facebook después de publicar fotografías en las que aparece montada sobre un tradicional caballito de madera adornado, símbolo de ofrenda a los fallecidos, durante su visita a Cuanajo por la celebración del Día de Muertos.

El reclamo se centró en el significado de esta figura dentro de la tradición local: los caballitos acompañan a las ánimas y les ayudan a transportar las ofrendas que reciben de sus seres queridos. La funcionaria sostuvo que el ejemplar que montó tenía una finalidad fotográfica.

En su publicación, Velázquez agradeció al jefe de Tenencia la invitación y presentó su visita como una muestra de cercanía con los habitantes: “¡Siempre cercana a la gente, porque servir y caminar de la mano de nuestro pueblo es lo que nos motiva a seguir adelante!”.

Las imágenes compartidas la muestran sentada feliz sobre la estructura decorada, acompañada del representante comunitario.

En respuesta, un poblador de la comunidad le reprochó por la misma vía, haberse subido a la pieza y le pidió informarse sobre su significado para la comunidad originaria antes de utilizarla de esa manera.

Velázquez respondió que el caballito había sido colocado por la Jefatura de Tenencia para que turistas y habitantes pudieran fotografiarse y llevarse un recuerdo.

“No se trataba de una ofrenda, sino de una iniciativa para promover nuestra comunidad y sus tradiciones”, afirmó. También llamó a conocer el contexto y a promover a las comunidades “en lugar de buscarle lo malo a todo”.

La explicación no resolvió el desacuerdo. En una nueva respuesta, el usuario sostuvo que estas representaciones tienen un significado espiritual y que exhibirlas para fotografías no equivale a convertirlas en piezas para montar.

Advirtió que difundir ese uso en redes sociales puede provocar que otras personas las interpreten como un juego. Aclaró, además, que su comentario no obedecía a un conflicto personal con la funcionaria.

Otros dos comentarios compartidos en el intercambio también reprocharon la conducta y calificaron el acto como una falta de respeto.

El trasfondo de la controversia es una práctica documentada de Cuanajo, comunidad purépecha del municipio de Pátzcuaro. Durante la Noche de Ánimas, familiares, amistades y padrinos llevan caballitos cargados de alimentos a las casas donde se recuerda a los difuntos, especialmente a quienes fallecieron recientemente. Allí se entregan ofrendas, se reza y se comparte comida con la familia.

La artesana local Mireya Guadalupe García ha explicado que los caballitos se colocan mirando hacia la salida porque acompañan la partida del ánima. Su testimonio da cuenta de un significado que va más allá de la decoración de temporada.