Suficientes vacunas en Querétaro para prevenir enfermedas durante temporada invernal: Martina Pérez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 14:19:09

Querétaro, Querétaro, 17 de noviembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud del Estado, Martina Pérez Mendoza, informó que actualmente se cuenta con suficientes dosis de vacunas para la población para prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada invernal.

Detalló que la meta principal corresponde a la influenza, con alrededor de 640 mil dosis programadas, además de 200 mil para COVID-19 y otras destinadas a neumococo. Estas vacunas se distribuyen en todo el estado a través de las unidades del sector público, incluyendo el Seguro Social, el ISSSTE y los centros de salud estatales.

“Casi siempre logramos entre el 90 y 100 por ciento de la meta. Lo importante es que la ciudadanía acuda en este tiempo, ya que la mayor circulación de virus ocurre en enero y la vacuna requiere entre 15 días y un mes para generar anticuerpos”.

La Secretaría también mantiene vigilancia sobre hipotermia e intoxicaciones por monóxido de carbono, aunque hasta el momento no se han registrado casos relevantes por lo que recomendó a la población proteger especialmente a niños y adultos mayores, así como ventilar adecuadamente los espacios cuando se utilicen fogones o braseros.

En cuanto a la influenza, se han confirmado únicamente dos casos en el estado.

Respecto al dengue, Pérez Mendoza señaló que, aunque la temporada de frío reduce la actividad del mosquito, el monitoreo se mantiene activo durante todo el año.

“Actualmente no se han registrado nuevos casos y se espera cerrar el año sin repuntes, gracias a las acciones de eliminación de criaderos, aplicación de larvicidas y fumigación”.

En total, el estado cuenta con 80 trabajadores en control de vectores, quienes se desplazan a las zonas de mayor riesgo. Hasta ahora se mantienen 10 casos confirmados: ocho en un conglomerado de jornaleros en Tequisquiapan, uno en Cadereyta y otro en Jalpan. El brote en Tequisquiapan ya fue controlado y no se presentó diseminación local.