Sector salud mantiene la atención médica en hospitales y centros de salud

Morelia, Michoacán, 27 de mayo de 2024.- Los servicios de salud en Michoacán permanecen activos; los hospitales y centros de salud trabajan de manera ordinaria para salvaguardar la salud de la población, por lo que no han sido suspendidos los servicios médicos, las áreas de urgencias, ni en las de consultas externas.



Es así que médicos y enfermeras siguen brindando los servicios de manera ordinaria en los 27 hospitales y 364 centros de salud pertenecientes a la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), por lo que no se han interrumpido las consultas y cirugías agendadas, pues estas siguen su curso normal.



Los centros de salud permanecen brindando servicios de consulta médica, análisis de laboratorio, vacunación marcada en la Cartilla Nacional de Salud y contra la rabia para perros y gatos, además de que los hospitales siguen otorgando consultas de especialidad y con los servicios de urgencias médicas.



Para la SSM la salud de la población es prioritaria, por ello, no se dejará de brindar servicio oportuno, gratuito y de calidad para salvaguardar y proteger la salud de sus pacientes.



Las autoridades de salud se mantienen respetuosas ante las manifestaciones que realicen las y los agremiados a los diferentes sindicatos.