Se sumó SESA a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 07:31:08

Querétaro, Querétaro, 26 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), se sumó a las acciones encaminadas a eliminar todas las formas de violencia hacia mujeres y niñas.

El tema de este año, “ÚNETE para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y las niñas”, busca movilizar a toda la sociedad para erradicar este tipo de agresiones.

En las unidades médicas de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) se realizan diversas acciones de prevención, promoción y atención, entre ellas:

· Atención psicológica especializada para mujeres víctimas de violencia en unidades de primer y segundo nivel.

· Intervenciones de reeducación para personas generadoras de violencia.

· Aplicación de tamizaje para la detección de violencia a usuarias de centros de salud y hospitales, mediante búsqueda intencionada en salas de espera, consultas médicas y atenciones de enfermería.

Durante la consejería, se brindan recomendaciones orientadas a fortalecer las redes de apoyo, informar sobre sus derechos y dar a conocer las instituciones a las que pueden acudir en caso de ser víctimas de violencia.

Asimismo, se promueve la identificación de las distintas formas de violencia y la importancia de no minimizar ninguna de ellas.Para más información, se invita a la población a acudir a su Centro de Salud. La atención es gratuita.