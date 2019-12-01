Se sumó SESA a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres

Se sumó SESA a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 07:31:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 26 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), se sumó a las acciones encaminadas a eliminar todas las formas de violencia hacia mujeres y niñas.

El tema de este año, “ÚNETE para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y las niñas”, busca movilizar a toda la sociedad para erradicar este tipo de agresiones.

En las unidades médicas de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) se realizan diversas acciones de prevención, promoción y atención, entre ellas:

·      Atención psicológica especializada para mujeres víctimas de violencia en unidades de primer y segundo nivel.

·      Intervenciones de reeducación para personas generadoras de violencia.

·      Aplicación de tamizaje para la detección de violencia a usuarias de centros de salud y hospitales, mediante búsqueda intencionada en salas de espera, consultas médicas y atenciones de enfermería.

Durante la consejería, se brindan recomendaciones orientadas a fortalecer las redes de apoyo, informar sobre sus derechos y dar a conocer las instituciones a las que pueden acudir en caso de ser víctimas de violencia.

Asimismo, se promueve la identificación de las distintas formas de violencia y la importancia de no minimizar ninguna de ellas.Para más información, se invita a la población a acudir a su Centro de Salud. La atención es gratuita.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Llama Torres Piña al cuidado de redes sociales en adolescentes ante delitos cibernéticos
Durango: investigan a mujer por presuntamente matar a golpes a su madre de 83 años
Balean casa en Zamora, Michoacán
Ultiman a tiros a una joven mujer en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Más información de la categoria
Durango: investigan a mujer por presuntamente matar a golpes a su madre de 83 años
Ultiman a tiros a una joven mujer en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Seguirán bloqueos carreteros tras no llegar a ningún acuerdo durante mesa de trabajo entre ANTAC, FNRCM y autoridades federales
Hipocresía en el Congreso del Estado de Michoacán al celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mientras hay agresiones internas: Itzé Camacho
Comentarios